Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen eine 18-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau mit ihrem Wagen auf der B 423 zwischen Brücken und Schönenberg-Kübelberg unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen und in eine angrenzende Wiesenfläche gerutscht. Dort kam das Fahrzeug dann, „mit erheblichem Schaden“, wie die Polizei schreibt, zum Stehen. Die Höhe des Schadens beziffern die Ordnungshüter auf rund 2500 Euro. Ausgegangen vom Fahrzeugwert sei von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Die 18-Jährige sei vom Rettungsdienst ins Uniklinikum nach Homburg gebracht worden, habe aber noch am gleichen Tag wieder entlassen werden können.