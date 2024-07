Bereits zum 17. Mal findet die Sternwanderung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan statt. Ziel der Wanderung am Sonntag, 11. August, ist diesmal das Dorffest in Rammelsbach. Insgesamt gibt es acht Strecken. Sie unterscheiden sich in Länge (von 4,1 Kilometer bis 10,3 Kilometer) und Schwierigkeitsgrad. Start ist in Oberalben (10 Uhr), in Erdesbach (10 Uhr), in Ulmet (9 Uhr), in Rutsweiler (10 Uhr), in Haschbach (10.30 Uhr), in Schellweiler (10 Uhr), in Kusel (10 Uhr) und in Pfeffelbach (9 Uhr). Ein Zustoßen zur jeweiligen Gruppe ist jederzeit möglich. Wann jeweils ein bestimmter Ort unterwegs erreicht werden soll, ist auf der von der VG-Verwaltung erstellten Übersicht zu finden. Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Nähere Infos gibt es hier.