Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 17 neue Coronainfektionen aus dem Landkreis gemeldet, sieben aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, sechs aus dem Oberen Glantal sowie vier allein aus Wolfstein. Die Gesamtzahl steigt damit auf 2108, von denen 1852 als genesen gelten. Aktuell sind 191 Infektionsfälle als aktiv registriert. Die für die Bundes-Notbremse maßgebliche Inzidenz beim Robert-Koch-Institut liegt bei 81,2. Es ist der dritte Werktag in Folge unter der Marke von 100, die die Bundes-Notbremse ausgelöst hat. Bei fünf Werktagen in Folge unter 100 treten Lockerungen in Kraft.