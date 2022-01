Für einen 17-Jährigen zog eine Rollerfahrt am Donnerstag eine Strafanzeige nach sich. Laut Polizeibericht unterzog eine Streife den jungen Mann und seinen Roller am Nachmittag in der Hefersweilerstraße einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Er durfte nicht mehr weiterfahren.