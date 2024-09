Einem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben zwei bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt im Kuseler Rotenturmweg. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen hatten ihn zwei etwa gleichaltrige Personen aus einer Gruppe heraus attackiert. Mitarbeiter des Marktes verständigten die Polizei und konnten – zusammen mit Kunden – einen Teil der Gruppe aufhalten. Einer der Jugendlichen, der zu flüchten versuchte, hat hierbei im Kassenbereich eine Frau angegriffen und beleidigt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich auf der Dienststelle in Kusel unter Telefon 06381 919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.