Für den Jugendamtsbezirk Kusel gibt es knapp 167.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in den Jahren 2021 und 2022“. Das hat der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch (SPD) am Donnerstag mitgeteilt. Mit diesem Geld sollen Jugendämter mehr sozialpädagogische Angebote, mehr außerschulische Förderung und mehr Ferienbetreuung vor Ort organisieren können, heißt es in der Mitteilung. Kusch: „Kinder, Jugendliche und Familien haben während der Corona-Pandemie auf Vieles verzichten müssen. Wir müssen jetzt wieder Austausch, Musik und Sport ermöglichen, damit sie gestärkt aus der Krise herausgehen können.“