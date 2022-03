Das Baugebiet Scheidsberg II in Wahnwegen nimmt Fahrt auf. Noch in diesem Jahr will die Gemeinde die Grundstücke dort kaufen. Bei der Sitzung des Ortsgemeinderates stellte das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro das Vorhaben vor.

Die Ringstraße, die derzeit nur zur Hälfte bebaut ist, wird vervollständigt. Auf der noch offenen Seite des Rings werden 16 Bauplätze mit einer Fläche von 600 bis 650 Quadratmeter ausgewiesen. „Wir werden in diesem Jahr noch das Gelände kaufen“, kündigte Ortsbürgermeister René Morgenstern an. Im Flächennutzungsplan sei das Baugebiet bereits festgelegt. Die jetzige Eigentümerin habe dem Verkauf schon zugestimmt. Sobald die Unterschriften unter den Vertrag gesetzt sind, könne das Gebiet erschlossen werden. Morgenstern rechnet mit Erschließungskosten von etwa 500.000 Euro. Diese muss die Gemeinde vorfinanzieren. Allerdings würden die Aufwendungen später auf die Bauherren umgelegt.

Der Ortsgemeinderat hofft, dass bereits nächstes Jahr mit dem Bauen begonnen werden kann. „Sicher werden wir nicht alle Bauplätze direkt verkaufen“, sagte Morgenstern. Aber Nachfrage sei gewiss da, zumal die Baulandpreise „bei uns günstiger sind als in größeren Gemeinden“. Von den sechs Grundstücken des kleinen innerörtlichen Baugebiets, das im vergangenen Jahr auf den Markt kam, sind noch drei frei.