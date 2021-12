Der Anmeldezeitraum für die geplante Frühbetreuung an den Grundschulen im Oberen Glantal ist verstrichen. Die Resonanz: eher verhalten. 16 Eltern haben ihre Kinder für das Angebot an den sieben Standorten angemeldet. Ob und wie die Frühbetreuung umgesetzt wird, ist noch offen.

„Die Anzahl der angemeldeten Kinder ist für mich nicht entscheidend“, sagt Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. 16 Eltern hatten sich in den vergangenen Wochen mit der Verwaltung in Verbindung gesetzt, die ihre Kinder montags bis freitags bereits ab 7 Uhr in der Grundschule betreuen lassen wollen. Angemeldet wurden je drei Kinder für die Schulen in Altenkirchen, Brücken und Herschweiler-Pettersheim, je eines für Schönenberg-Kübelberg und Breitenbach und fünf für Glan-Münchweiler. Keine Anmeldung gab es für die Grundschule in Nanzdietschweiler.

An der achten Grundschule in der Verbandsgemeinde, in Waldmohr, gibt es die Frühbetreuung bereits seit Jahren. Mitte November waren dort 13 Kinder angemeldet. Seit zwei Jahren – nach einem einstimmigen Beschluss des Verbandsgemeinderates – wird versucht, das Angebot auf die anderen Grundschulen auszuweiten. Bisher ohne Erfolg. Grund: Bei zwei Abfragen meldeten sich zu wenige Interessenten. Und auch nach der dritten Abfrage ist das Ende offen. Vor dem Hintergrund, dass nicht so viele Kinder angemeldet wurden wie erhofft, will Lotschütz mit den Sprechern der VG-Ratsfraktionen, vielleicht aber auch im Ausschuss über das weitere Vorgehen diskutieren. Bis spätestens Februar soll eine Entscheidung fallen.