Die Weinfreunde Wolfstein haben der Stadt Wolfstein 1500 Euro gespendet. Vor der Stadtratssitzung am Dienstagabend nahm Stadtbürgermeister Herwart Dilly die Spende von Thorsten Moser entgegen. „Unser Verein hat seit seiner Gründung vor etwa drei Jahren enorme Hilfe von der Stadt erfahren. Nach Anlaufschwierigkeiten haben wir zwei erfolgreiche Jahre hinter uns gebracht. Auch in der Pandemie ist unser Verein kein Verlierer. Und weil es uns gut geht, wollen wir auch, dass es der Stadt Wolfstein gut geht“, verkündete Moser bei der Spendenübergabe. Verwendet werden soll das Geld, um eine neue Schaukel für den Kinderspielplatz in Wolfstein zu kaufen. Die aus dem Jahr 2004 stammende Nestschaukel war im Laufe der Zeit in Mitleidenschaft gezogen und durch Vandalismus zerstört worden.