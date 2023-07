Das Baugebiet „Auf der Höllenhub“ soll bekanntlich wachsen. Im Abschnitt „Teil E“ sollen 15 Bauplätze für Einfamilienhäuser geschaffen werden. Die Nachfrage sei enorm, sagte Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender. Sie geht davon aus, dass die Gemeinde nicht auf den Erschließungskosten von 740.000 Euro sitzen bleiben wird. Die Investition sei kreditfinanziert, das Vorgehen mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, da mit einer Refinanzierung in absehbarer Zeit gerechnet werde. Der Ortsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem vom Ingenieurbüro Dilger vorgelegten „Entwurfsplan Straßenbau“ zugestimmt. In dem Plan wird unter anderem aufgeführt, wie die Straßen im Neubaugebiet geführt werden. Außerdem ist festgehalten, dass sie gepflastert und mit einer Mittelrinne ausgestattet werden. Filipiak-Bender zufolge könnten schon im nächsten Jahr die Bagger im Baugebiet rollen.