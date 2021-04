15 Covid-19-Neuinfektionen meldet der Kreis übers Wochenende: acht aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, fünf aus dem Oberen Glantal und zwei aus der VG Kusel-Altenglan. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis steigt damit auf 1847.

Der Inzidenzwert, die Infektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner, betrug am Sonntag 64,1 – würden die im Kreis wohnenden US-Streitkräfte einbezogen, läge er bei 60,7.

Als Genesen gelten 1659 Personen, fünfzehn mehr als am Freitag. 127 aktive Infektionsfälle sind bekannt: 51 im Oberen Glantal, 43 in der VG Kusel-Altenglan und 33 in der VG Lauterecken-Wolfstein.