Zwei am Samstag ,13 am Sonntag – die Anzahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Kusel blieb überschaubar. Allerdings melden die Labore über das Wochenende meist weniger Ergebnisse der Tests.

Sechs der Neuinfektionen kommen aus dem Flüchtlingscamp auf dem Windhof. Aktuell sind 292 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 138 in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 115 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 39 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.

Inzidenzwert bei 215

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt 215. Unter Berücksichtigung der gemeldeten Mitglieder der US-Streitkräfte 203,5.

Bislang haben sich 1133 Menschen im Landkreis infiziert. Als Genesen gelten 800 Personen. 41 Personen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben.