Ein 15-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen mit einem Luftgewehr aus einem Fenster in Kusel geschossen und eine Frau getroffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten von der 31-Jährigen verständigt, weil sie von einem vermeintlichen Geschoss an der Schulter getroffen worden war – vermutlich abgefeuert aus einer nahen Wohnung, aus der laute Musik schallte.

Die Polizisten konnten den 15-jährigen Täter dort festgestellt. Er räumte ein, mit einem Luftgewehr aus dem Fenster geschossen zu haben. Auf den Jugendlichen kommen nun Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Ruhestörung zu. Da sich im Verlauf des Tages eine weitere Geschädigte meldete, deren Rollladen durch Geschosse beschädigt sei, muss sich der 15-Jährige auch wegen Sachbeschädigung verantworten, erklärt die Polizei.