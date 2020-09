Ein 15-jähriger Mofafahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 58-jährige Autofahrerin den entgegenkommenden Mofafahrer beim Einparken übersehen. Sie habe den 15-Jährigen mit ihrem Wagen leicht touchiert, woraufhin dieser in Schwanken geriet und anschließend seinerseits gegen einen geparkten Wagen stieß. Der 15-Jähriger wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro.