Die Polizei sucht nach einem dunkelgrauen Transporter mit ZW-Kennzeichen, dessen Fahrer am Dienstagmorgen in der Glanstraße eine 15-Jährige angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, erschien die Jugendliche bei der Polizei, um den Unfall zu melden. Sie habe gegen 9.45 Uhr in Höhe der Kreissparkasse den Fußgängerüberweg überqueren wollen. Ihr sei dabei der sich mit Schrittgeschwindigkeit nähernde Transporter aufgefallen. Die 15-Jährige sei ob der Geschwindigkeit davon ausgegangen, dass das Fahrzeug stoppt und ging über die Straße. Der Transporter sei allerdings weitergefahren und habe sie mit der Front erfasst, zu Fall gebracht und sei im Anschluss weitergefahren, heißt es im Polizeibericht. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise zu dem Unfall oder dem Transporter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06373 822111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.