[Aktualisiert um 18.50 Uhr] Der Landkreis Kusel ist seit Mittwoch in der Corona-Warnstufe Gelb. Die Kreisverwaltung hat am Mittwochabend 14 Neuinfektionen gemeldet: neun in Kusel-Altenglan, vier im Oberen Glantal und eine in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Damit ist der sogenannte Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – auf 31 gesprungen. Ab einem Inzidenzwert von 20 gilt Warnstufe Gelb. Überschreitet er 35, springt die Corona-Ampel auf die Gefahrenstufe Orange, geht er über 50, dann ist es Alarmstufe Rot.

Laut Kreisverwaltung ist der aktuelle Anstieg weder auf einen Corona-Hotspot, also einen Brennpunkt, noch auf sogenannte Superspreader – also Menschen, die sehr viele andere anstecken – zurückzuführen. Er ergebe sich vielmehr aus „Einzelansteckungen und kleine Ausbruchsgeschehen“. Auch eine Arztpraxis sei betroffen. Bei rund der Hälfte der Fälle seien die Infektionsketten nicht nachvollziehbar.

Gelb bedeutet zunächst keine Einschränkungen, aber den Appell an die Bevölkerung, sich verantwortungsvoll zu verhalten, die Hygieneregeln einzuhalten und zu lüften. Durch große Achtsamkeit und Disziplin könnten weitere Gefahrenstufen verhindert werden, denn die Unachtsamkeit eines Einzelnen könne viele andere gefährden. Allerdings tritt die jeweilige Stufe laut „Corona Warn- und Aktionsplan RLP“ der Landesregierung erst dann offiziell in Kraft, wenn der jeweilige Inzidenzwert an mehr als fünf Tagen überschritten wird.