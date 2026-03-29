Ein Autofahrer wurde in der Nacht zu Sonntag in der Schulstraße in Nanzdietschweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen, teilt die Polizei mit. Bereits bei der Kontrolle habe man bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen können. Ein Test habe die Annahme der Beamten bestätigt. Das Ergebnis: 1,36 Promille. Dem 34-Jährigen sei auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden. Der Führerschein sei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.