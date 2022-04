Am Gründonnerstag vermeldete die Kreisverwaltung Kusel 136 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 55 in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel, 29 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 52 in der VG Oberes Glantal. Aktuelle Infektionsfälle gab es 4990. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte bei 1003,0. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,37. Das Landesuntersuchungsamt hat mitgeteilt, dass nur am Ostersamstag Corona-Meldedaten online veröffentlicht werden. Der Kreis wird am Dienstag wieder über aktuelle Zahlen informieren.