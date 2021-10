In dem vom Kreis betriebenen Schnelltestzentrum auf dem Windhof sind von Montag bis Mittwoch 39 Tests gemacht worden. Das hat Kreissprecherin Karla Hagner auf Anfrage mitgeteilt.

Seit Montag sind die Schnelltests nur noch für einen ganz begrenzten Personenkreis kostenlos – beispielsweise für Schwangere oder für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Der Kreis hat daher die Anzahl der von ihm betriebenen Schnelltestzentren von elf auf drei reduziert; bis Wochenmitte hatte nur jenes in Kusel Öffnungstage. Dort werden auch keine kostenpflichtigen Tests mehr vorgenommen – andere Anbieter wie die Podologie Emrich in Kusel haben diese noch in ihrem Portfolio.

Vom Kreis betriebene Schnelltestzentren gibt es inzwischen nur noch auf dem Kuseler Windhof – geöffnet täglich außer sonntags von 10 bis 12 Uhr –, in der Janusz-Korczak-Schule Lauterecken – freitags von 17 bis 18.30 und samstags von 16 bis 17.30 Uhr – sowie im Dorfgemeinschaftshaus Offenbach-Hundheim, geöffnet samstags von 14 bis 15 Uhr.