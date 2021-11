Zwischen Sonntag und Montagnachmittag ist in Quirnbach ein abgestellte Leichtkraftrad der Marke Betamotor Typ RR125 Motard gestohlen worden. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Das Krad im Enduro-Stil war in der Hauptstraße in Höhe des Anwesens Nummer 19 abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel entgegen unter der Telefonnummer

06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.