Der Landkreis Kusel erhält vom Land Rheinland-Pfalz 1,275 Millionen Euro für den Ausbau der Kreisstraße 34 zwischen Föckelberg und Neunkirchen sowie für die Ortsdurchfahrt in Neunkirchen. Das hat Verkehrsministerin Daniela Schmitt am Mittwochmorgen mitgeteilt. Auf einem Streckenabschnitt von rund 1,5 Kilometern werde die Fahrbahn von Grund auf erneuert, die Linienführung werde leicht optimiert und der Fahrbahnquerschnitt vergrößert, was die Verkehrssicherheit verbessere. Innerhalb der Ortsdurchfahrt in Neunkirchen werde der Asphaltbelag erneuert.