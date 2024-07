Einen solchen Menschenauflauf erlebt die Fußgängerzone selten: Am Samstag hat Spielwaren Metzger zum 120. Jubiläum eingeladen – und die Innenstadt wurde zur Partyzone.

Lilo Daniel, Inhaberin von Spielwaren Metzger in der Kuseler Fußgängerzone, hatte schon am Freitag fast alle Vorbereitungen für den 120. Geburtstag getroffen. Sie sei heilfroh, wenn es zumindest trocken bleibe, aber falls es doch regne, gebe es Zelte, um sich unterzustellen. Ihr Team sei für den großen Tag gut vorbereitet. „Geplant war eigentlich, das 125. Jubiläum groß zu feiern“, erklärt e Daniel am Vortag, „aber man soll die Feste feiern, wie sie fallen.“ Da Vedes, eine Fachhandelsorganisation für Spiel und Freizeit, bei der Daniel schon lange Mitglied ist, in diesem Jahr ebenfalls den 120. Geburtstag feiert, habe sie von dem Unternehmen Unterstützung erhalten. So habe sie sich ganz auf die Planung und den Aufbau konzentrieren können – und das sei natürlich so einen solchen Tag ohnehin viel Arbeit.

Am Samstag geht’s dann gegen 10 Uhr los. Während immer mehr Besucher eintrudeln, springen die ersten Kinder ans Glücksrad oder stellen ihr Geschick beim Schneckenrennen unter Beweis. Irgendwo im Geschehen wuselt Daniel herum. Mal ist sie hier, mal dort, aber stillstehen geht nicht. „Stressig ist es nicht. Es ist eher aufregend“, sagt sie in einem kurzen Moment, während sie ein Kind ein kleines Geschenk überreicht. Was da wohl drin ist? Die Frage bleibt offen.

Regen schreckt die Besucher nicht ab

Wegen eines Regenschauers verzögert sich das Programm für einige Momente, und die Kinder des Turnvereins Kusel müssen sich mit ihrem Auftritt etwas gedulden, bevor sie auf der nassen Matte Saltos schlagen dürfen. Doch niemand geht nach Hause. Die Besucher verteilen sich unter den Zelten, bis der Regen aufhört. Der Auftritt des Karnevalvereins Kusel kurze Zeit später findet planmäßig statt. Gut 250 Besucher tummeln sich in den Gassen rund um das Spielwarengeschäft, vielleicht sogar mehr. Mit diesem Zulauf hat Lilo Daniel nach eigenen Angaben nicht gerechnet. So viele Menschen tummeln sich sonst nur beim Hutmacherfest und den Italienischen Nächten in der Fußgängerzone, übertroffen wird das nur durch die Herbstmesse.

Kein Wunder. Denn die Geschäftsfrau hat doch großen Aufwand betrieben und die Nachbarschaft mit eingebunden: Die Freiwillige Feuerwehr Kusel hält Getränke parat, die Wilde Liese versorgt Gäste mit Secco und Wein, beim Café Auszeit gibt es Kuchen, bei Roberto Simonetti Eis und die Popcorn- und Slush-Eis-Maschinen laufen ohne Pause. Am Pizzastand von Ninos Ziegelhütte stehen so viele Menschen an, dass die Pizzabäcker nicht hinterherkommen. Sie kneten im Minutentakt neuen Teig. Die Hauptgewinne beim Glücksrad sind schnell alle vergeben, doch dürfen sich die Kinder jetzt selbst kleine Gewinne aus vorbereiteten Kisten aussuchen.

Luftballon-Wettbewerb: Einer schafft’s bis nach Weimar

Um 14 Uhr klingt das Fest mit einem Luftballon-Wettbewerb und dem Kinderchor der Musikschule Pfälzer Bergland aus. Nicht selten sind sogar drei Generationen zu sehen: Kinder, Eltern und Großeltern. Eine kleine Besucherin hat ihre Puppe sogar nach der Inhaberin von Spielwaren Metzger „Lilo“ genannt.

Wie Daniel am Sonntag auf Anfrage verrät, wurden die ersten Luftballons bereits eingesammelt. Rund 400 Kilometer legte ein Ballon zurück, der bei Weimar in Thüringen gefunden wurde, wie der Finder Daniel hat wissen lassen. Er werde die Karte an Spielwaren Metzger zurückzuschicken.