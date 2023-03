Wenn zwölf Tenöre in Kusel auftreten – erweisen sie auch dem großen Tenor der Stadt die Ehre: The 12 Tenors haben am kommenden Donnerstag, 9. März, um 19.30 Uhr einen Auftritt in der Fritz-Wunderlich-Halle. Vorab besuchen sie das Fritz-Wunderlich-Museum.

The 12 Tenors interpretieren Rockhymnen und Klassik und haben nach eigenen Angaben bereits mehr als eine Million Zuschauer in 13 Ländern bei ihren Shows begeistert. In Kusel werden sie kommenden Donnerstag, begleitet von ihrer Live-Band, unter anderem Leonard Cohens „Hallelujah“, Simon & Garfunkels „Sound of Silence“, Puccinis „Nessun Dorma“ oder ein Beatles-Medley intonieren. Vielleicht werde auch kurz das Kuseler Heimatlied angestimmt, deuten die lokalen Veranstalter Kultopolis an.

Vor ihrem Auftritt, der zu ihrer Tour unter dem Motto „The Power of 12“ gehört, besuchen die Tenöre das Fritz-Wunderlich-Museum. „Für uns ist es eine große Ehre, auf den Spuren einer der größten Tenöre des letzten Jahrhunderts wandeln zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf den Besuch im Museum und auf unser Konzert in Kusel“, zitiert der Veranstalter dazu Tenor Alexander Herzog, der an der Hochschule für Musik in Nürnberg ausgebildet wurde und seit 2010 zu den 12 Tenors gehört.

Neben Musik liegt den Sängern auch ein weiteres Projekt am Herzen: Seit 2017 engagieren sie sich mit ihrer Crew und ihrem Management, der Showfabrik GmbH, für Kinder und Jugendliche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Als Unterstützer der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. engagieren sie sich auf ihren Konzerten und rufen ihr Publikum in Kusel auf, mitzuhelfen.

Info

Es gibt noch wenige Restkarten für das Konzert am 9. März um 19.30 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle über den Veranstalter unter der Telefonnummer 06381 424 496 oder 99 69 552. Über die Hilfsaktion gibt es Informationen und Details zum Spendenkonto unter: www.rtlwirhelfenkindern.de