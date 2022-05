Auf die Plätze, fertig, los: Mit einem Treppenlauf will die evangelische Kirchengemeinde am 21. Mai Spenden für die Kirche in Mühlbach sammeln. Die marode Sandsteintreppe muss saniert werden.

Der Treppenlauf wird natürlich nicht auf den sieben defekten Stufen in die Kirche stattfinden, sondern auf den gut 110 Stufen vom Ort hoch zur Kirche, berichtet Pfarrerin Janina Tamm vom Pfarramt Potzberg. Sie wünscht sich zahlreiche Mitstreiter.

Das Startgeld beträgt zwei Euro pro Person. „Wir hoffen, einen Grundstock für die Sanierung zu bekommen“, meint die Pfarrerin. Der Sandstein an den breiten Stufen sei abgeplatzt und ausgebrochen: „Gerade für ältere Besucher ist es eine Herausforderung, über die kaputte Treppe überhaupt in die Kirche zu kommen.“

Auf einem Steinbruch erbaut

Die protestantische Kirche wurde 1933/1934 auf einem ehemaligen Steinbruch erbaut. Die Kosten für die Reparatur der Treppe seien sehr schwer abzuschätzen, schildert Tamm. Womöglich müsse sogar ein Kran organisiert werden, „denn ein Bagger kommt vom Parkplatz aus gar nicht hin“. Die Kirchengemeinde mit 550 Mitgliedern kalkuliere mit rund 10.000 Euro.

Die Anmeldung zum Treppenlauf läuft noch bis zum 16. Mai. Das Anmeldeformular findet sich auf der Internetseite. Mitmachen könne jeder, berichtet Tamm, auch Kinder seien willkommen. „Die Läufer sollen bei der Anmeldung ihren Fitness-Level mitteilen.“ Dies sei zur Einteilung der Teilnehmer notwendig, denn es würden zwei gleichzeitig auf den Weg geschickt.

Los geht es um 15 Uhr mit Aufwärmübungen. Um 16 Uhr spielt der Posaunenchor. Für die Kinder gibt es ein Extra-Programm, zudem gibt es Kaffee, Kuchen und Würstchen. Gegen 17 Uhr ist eine Siegerehrung geplant.