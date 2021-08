Im Impfzentrum auf dem Windhof sind in der vergangenen Woche 231 Erst- und 789 Zweitimpfungen verabreicht worden. Die Gesamtzahl der Impfungen seit Öffnung Anfang Januar steigt damit auf 46.631, davon 24.207 Erstimpfungen. Seit Beginn der Sonderimpfungen – also Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung – sind 287 Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren sowie 484 an Erwachsene gesetzt worden.

Die niedergelassenen Ärzte im Landkreis vermelden bis Montagabend 14.037 Erst- sowie 14.595 Zweitimpfungen im Landkreis – bei Letzteren ist auch der Impfstoff Johnson&Johnson dabei, der nur eine Impfung für den vollen Impfschutz benötigt. Mit rund 20 Prozent Impfquote durch die niedergelassenen Ärzte liegt Kusel hier jeweils um rund 3,5 Prozentpunkte unter dem Landesschnitt.