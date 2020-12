Kein Weihnachtsmarkt – kein Nikolaus, der die Kinder beschenkt. Die Gemeinde Waldmohr möchte den Jungen und Mädchen bis zwölf Jahren aber dennoch eine kleine Freude bereiten. Aus diesem Grund hat sie 1000 Schoko-Nikoläuse spendiert. Heute, am Tag nach Nikolaus, werden Mitglieder des Theatervereins Spieltrieb in Weihnachtskostümen in die Grundschule gehen und den Schülern die Schokoladenfiguren überreichen. Die Jungen und Mädchen, die die weiterführenden Schulen in Homburg, Schönenberg-Kübelberg oder Kusel besuchen und in Bussen unterwegs sind, werden von Jugendlichen des Jugendhauses bedacht. Natürlich gehen auch die Kinder in den Kindergärten nicht leer aus, wie Beigeordneter Werner Braun informiert. Wer keinen Nikolaus erhalten hat, kann ihn bis 17. Dezember in der Gemeindebücherei im Bürgerhaus abholen – solange der Vorrat reicht.