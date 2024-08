Was tun, wenn der Kumpel sturzbetrunken in den Kuselbach purzelt? Michael Schneider erinnert sich an eine lustige Begebenheit. Die Anekdote lässt den Kuseler verklärt auf die Messefeste seiner Jugendjahre zurückblicken. In Erinnerungen geschwelgt haben noch weitere Leser. Darunter ein Musiker und ein früherer Berufspolitiker.

Michael Schneider ist immer für einen witzigen Spruch gut. In seiner Stammkneipe „Scharfen Eck“ (Emrichs Bierstube) in Kusel sitzt er gerne mal bei einem Bier an der Theke und