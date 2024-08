In weniger als einem Monat herrscht in Kusel wieder Ausnahmezustand: Dann findet die Herbstmesse statt. 1924 ist – damals am zweiten Septemberwochenende – erstmals ein mit allerlei Volksbelustigung verbundener Markt in Kusel ausgerichtet worden. Mit Erfolg. Das Fest etablierte sich schnell, entwickelte sich zur Institution.

Wegen mehrerer Ausfälle in dieser langen Zeit wird nun nicht etwa die 100. Herbstmesse gefeiert, sondern die Tatsache, dass das Fest sich zum 100. Mal jährt. Die RHEINPFALZ sucht Ihre Erinnerungen an die Herbstmesse. Haben Sie vielleicht Partner oder Partnerin „uff de Mess“ kennengelernt? Längst verschollen geglaubte Bekannte wiedergetroffen? Gezielt mit der Verwandtschaft aus Übersee den Frühschoppen am Montag besucht?

Schreiben Sie uns Ihre Anekdoten und Erlebnisse rund um die Kuseler Herbstmesse per E-Mail an die Redaktion: redkus@rheinpfalz.de. Gerne mit Fotos. Eine Auswahl der Zuschriften wollen wir vor der diesjährigen Auflage des Volksfests veröffentlichen.