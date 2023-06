Die 33. Auflage seines Tennisturniers „Bockhof-Open“ richtet der Tennisclub Herschweiler-Pettersheim in dieser Saison aus und freut sich über exakt 100 Anmeldungen.

Die Paarungen sind ist ausgelost und das Turnier beginnt. In sieben Wettbewerben qualifizieren sich die Teilnehmer in einer Haupt- und Hoffnungsrunde für die Endspiele, die am letzten Augustwochenende (26. und 27. August) ausgetragen werden. Nähere Infos gibt es auf dem Internet-Portal www.tennisclub-herschweiler-p.de. Das Vereinslokal ist bei Spielbetrieb geöffnet.