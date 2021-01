Ab sofort gibt es für Menschen, die nur mit dem Bürgerbus zu ihren Impfterminen ins Impfzentrum fahren können, eine zentrale Telefonnummer für den gesamten Landkreis. Sie lautet 0160 6987737. Unter dieser Nummer ist das Telefonteam der drei Bürgerbusse von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr erreichbar für Fahrtwünsche. Das hat der Bürgerbus-Koordinator für das Obere Glantal, Karl-Heinz Schoon, im Namen der Bürgerbusteams aller drei Verbandsgemeinden am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Die Nummer ist so geschaltet, dass sie immer genau jenes Büro erreicht, an dem an diesem Tag der Telefondienst sitzt. Denn die Fahrten der Helfer sollen unter Corona-Bedingungen auf ein Minimum beschränkt werden, wie Schoon erläuterte. Montag und Freitag ist ein Telefonteam in Lauterecken präsent, Dienstag und Donnerstag in Glan-Münchweiler und mittwochs in Kusel. „Der Anrufer wird davon aber nichts merken. Er landet immer an der richtigen Stelle“, sagte Schoon.

Erste Fahrten schon gebucht

Die ersten Fahrten zum Impfzentrum via Bürgerbus sind ebenfalls bereits gebucht. Am Donnerstag wird eine Frau gleich zum allerersten Impftermin um 8 Uhr von Waldmohr auf den Kuseler Windhof ins Impfzentrum gefahren. Auch ihr Termin für die notwendige zweite Impfung ist bereits für den Bürgerbus gebucht.

Wie berichtet, werden die Bürgerbusse all jene Senioren von ihrem Wohnort ins Impfzentrum fahren, die selbst keine andere Möglichkeit haben, nach Kusel zu gelangen. Die drei Verbandsgemeinden arbeiten hier zusammen.

Laut dem Seniorenbeauftragten des Landkreises, Uli Urschel, gibt es im Kreis rund 4000 Senioren über 80 Jahren. Sie sollen in der ersten Phase geimpft werden. Abzüglich Heimbewohnern – hier kommen mobile Teams – stehen bei einer vermuteten Impfquote von 70 Prozent etwa 3000 Senioren für Impfungen in den nächsten Wochen an. Zumindest ein Teil von ihnen hat keine Möglichkeit, mit eigenen Mitteln ins Impfzentrum zu kommen. Hier soll der Bürgerbus helfen.

