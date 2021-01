Corona beherrscht seit Monaten unser Leben. Nun haben die Impfungen gegen das Virus begonnen. Dennoch herrscht weiterhin viel Unsicherheit. Dávid Sáfár ist Oberarzt und Spezialist für Infektionskrankheiten am Westpfalz-Klinikum. Er steht am Mittwoch für Fragen am RHEINPFALZ-Telefon zur Verfügung.

Der 34-Jährige aus Kusel, geboren in Ungarn, hat sich früh auf Infektionskrankheiten konzentriert: Bereits seine Doktorarbeit schrieb er über Impfungen. Seit 2015 arbeitet er im Kuseler Westpfalz-Klinikum, ist Oberarzt in der Inneren Medizin.

Er hat Verständnis für die Unsicherheiten rund um die Impfungen. Das sei psychologisch bedingt, jedoch wissenschaftlich nicht gerechtfertigt, sagt er.

„Gefahrloses Ereignis“

Als aktuell größten Grund für Angst oder gar Impfablehnung wertet er, dass die Impfung sehr neu sei; nach deutlich kürzerer Zeit zugelassen als frühere Impfungen und daher mit der vermeintlichen Gefahr, dass der Impfstoff entweder nicht wirkt oder gar Schäden hervorrufen könnte.

„Ja, die Impfung ist neu“, räumt er ein. Doch sowohl an den Sars-Viren als auch an dem Verfahren, das jetzt zur Entwicklung eingesetzt worden sei, werde schon sehr lange geforscht. Herausgekommen ist nach seiner wissenschaftlichen Auffassung ein sehr gutes und vor allem weitestgehend gefahrloses Ergebnis, das ihn zu dem Urteil bringt: „Ich bin überzeugt von dieser Impfung.“

Bauplan zur Verteidigung

Dass es so schnell mit der Entwicklung gegangen sei mit dem Impfstoff, liege gerade an dem neuen Verfahren. Denn statt aufwendig das gesamte Virus zu isolieren, es in Zellkulturen wachsen zu lassen und dann in einer kleinen Menge kontrolliert zu spritzen, damit die Körperzellen Antikörper gegen das Virus bilden, seien diesmal nur Teile des Coronavirus identifiziert worden. Darauf aufbauend hätten die Forscher den Impfstoff entwickelt, der statt die Krankheit in leichter Form im gesamten Körper auszulösen, den Körperzellen nur den Bauplan liefere, wie sie sich gegen dieses Virus wehren könnten. Sobald das Virus auftauche, wüssten die Zellen dann, wie sie sich verteidigen. „Dieser Prozess könnte uns in Zukunft helfen, für viele verschiedene Krankheiten sehr schnell einen Impfstoff zu entwickeln“, sagt er begeistert. Und: Die Behauptung, über den Impfstoff werde in die Genstruktur der Zellen eingegriffen, sei schlichtweg falsch.

Zweiter Kritikpunkt: mögliche Nebenwirkungen oder gar Schäden. Auch den will Sáfár nicht zu hoch bewerten. Nebenwirkungen gebe es bei fast allen Impfungen. Die bei der Impfung gegen das Coronavirus seien dabei in den großen Studien vor der Zulassung nicht schlimmer ausgefallen als beispielsweise bei der Grippeimpfung. „Es kann zu grippeähnlichen Symptomen kommen – aber das ist harmlos“, sagt der Spezialist.

Allergische Reaktionen selten

Schwerwiegender sind nach seinen Worten allergische Reaktionen. Allerdings kämen die nur ganz selten vor. Und sie seien auch bei anderen Impfungen nicht unbekannt. Ergebnis: Die Coronaschutzimpfung sei hier nicht auffälliger oder gefährlicher als andere Impfungen.

Vor dem Hintergrund bedauert er es natürlich, dass gerade das medizinische Personal derzeit zum Teil noch sehr zögerlich sei, was das Impfen betrifft. Allerdings hat der 34-Jährige zuletzt auch eine Veränderung festgestellt. Im Frühjahr sei die Pandemie noch relativ glimpflich abgegangen. Doch in der zweiten Welle sei auch Kusel sehr stark betroffen – und das habe auch Folgen für die Impfbereitschaft: „Wenn man jetzt sieht, wie an Covid Erkrankte leiden, zum Teil sogar sterben, dann ist man eher bereit, sich impfen zu lassen.“ Für ihn jedenfalls ist klar: „Ich werde mich umgehend impfen lassen, sobald ich dran bin.“

Telefonsprechstunde