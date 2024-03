Beste Bedingungen finden die Teilnehmer beim Saisonauftakt im Motorrad-Trial in Kerzenheim vor. Am Start sind 136 Zweiradspezialisten, die überwiegend um Punkte zur ADAC-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft fahren.

Traditionell eröffnet der Automobil- und Motorrad-Club Kerzenheim die Saison im Motorrad-Trial. So auch dieses Jahr. Dabei wurden die Erwartungen bezüglich der Teilnehmerzahl deutlich übertroffen. Am Start waren 136 Zweiradspezialisten, die überwiegend um Punkte zur ADAC-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft fuhren.

Mit Beginn der Saison werden hin und wieder die Klassen gewechselt, oder es wird ein neues Zweirad an den Start gebracht. „Wer über Winter seinen Körper weiter trainierte, ist heute im Vorteil“, so Wolfgang Schmitt, Veranstaltungsleiter und erster Vorsitzender des veranstaltenden ADAC-Ortsclubs. Denn Motorrad-Trial ist kein Rennen, sondern eher eine Geschicklichkeitsveranstaltung, bei der es nicht um Bestzeiten geht.

Qualitativ starkes Teilnehmerfeld

Vielmehr ist Können gefragt, um das Motorrad ohne Bodenberührungen der Füße durch den Parcours zu bringen. „Volle Konzentration vom Start weg bis zur Ziellinie der einzelnen Stationen ist dabei erforderlich“, erläuterte der Veranstaltungsleiter. Darüber hinaus bedarf es einer großen Portion Kondition. Denn die Zweiräder müssen durch das unwegsame Gelände bewegt werden und dabei geht es über zahlreiche Naturhindernisse. Beispielsweise über Steinquarter oder Baumstämme, wie sie im Wald um Kerzenheim zu finden sind.

Das Teilnehmerfeld war auch qualitativ schon stark. Darunter Theresa Bäuml aus Winningen an der Mosel und Jan Peters aus Kaiserslautern-Mölschbach, die mit internationalen Erfahrungen an den Start gingen. Unterschiedlich lang mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden waren die Sektionen, wie im Trialsport die einzelnen Aufgaben bezeichnet werden. „Die Bodenverhältnisse sind sehr gut, ja schon ideal, und sorgen für den notwendigen Gripp“, resümierte Jan Peters nach seiner ersten Runde. „Ganz zufrieden, es hat Spaß gemacht“, fügte der Spezialist an. Er fährt aufgrund seiner Erfolge in der höchsten Klasse. Auch dort kann der Akteur aus den Reihen des Veranstalters mithalten. Letztlich war es Rang zwei. Auf gute Plätze kamen seine Familienangehörige. Ehefrau Pauline kam in der Wertung der Fortgeschrittenen auf Rang sechs und Tochter Ida bei ihrer ersten Veranstaltung in der Automatik-Klasse auf Platz acht.

Zwei Nullrunden

Das frühlingshafte Wetter zog etliche Besucher zum Waldsportplatz. „Imposant, wie athletisch und geschickt die Fahrer ihr Motorrad über die Naturhindernisse bewegen“, sagte ein Ehepaar mittleren Alters, das erstmals einem solchen motorsportlichen Ereignis beiwohnte. „Wie lange die Fahrerinnen und Fahrer auf den Pedalen ihrer Maschinen stehen, ohne den Boden zu berühren“, meinte auch ein erstaunter Betrachter. Das muss auch so sein, denn jede Berührung des Körpers mit dem Boden wird mit Fehlerpunkten bestraft, und die entscheiden letztlich über Sieg und Platzierungen.

Der Parcours war fehlerfrei zu bewältigen. Das sei ein Zeichen, dass er mit viel Können und Erfahrungen aufgebaute wurde. Diese Null-Runden gelangen Kai-Christian Oberst vom Motorsportclub Hermannstein bei den Fortgeschrittenen und Oliver Wirdel aus Kerzenheim.

Positive Bilanz

Es muss nicht das modernste Sportgerät sein, um in dieser Sportart erfolgreich zu sein. Den Beweis dafür erbrachte Oliver Wirdel. Mit seiner BSA startete er in der Historik-Klasse mit Motorräder bis Baujahr 1990. In allen drei Runden blieb er fehlerfrei und sicherte sich unangefochten den Sieg.

Letztlich konnte Veranstaltungsleiter Wolfgang Schmitt eine mehr als positive Bilanz ziehen. Denn bei der Teilnehmerzahl wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Damit der Meisterschaftslauf reibungslos über die Bühne ging, waren über 50 Helferinnen und Helfer auf der Strecke. „Ein wunderschönes Gelände“, lobten sowohl Fahrerinnen und Fahrer als auch die Besucher den Waldsportplatz mit seinem angrenzendem Waldgebiet, das ideale Voraussetzungen für den Trialsport mit dem Motorrad bietet.