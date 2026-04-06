Ein dichter Klangteppich und das Gefühl, jederzeit auf etwas völlig Unerwartetes zu stoßen – „Willkommen im Dschungel“ war auch in diesem Jahr mehr als nur ein Motto.

Zum zehnten Mal verwandelte sich die Kreisstadt Kusel an zwei Tagen in einen musikalischen Mikrokosmos, in dem sich verschiedene Stile und Kulturen begegneten. Was einst in der Gaststätte Schalander von Andreas Becker und Wolfram Butz begann, ist längst zu einem festen Höhepunkt im Veranstaltungskalender geworden: Seit vier Jahren hat das Festival seinen Platz am Osterwochenende im Kulturzentrum Kinett gefunden.

An zwei Abenden bot das Festival erneut ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt 16 Auftritten. Neben internationalen Acts aus der Schweiz, Frankreich, Belgien, Griechenland und England standen lokale Künstler im Fokus. So sorgten die Kuseler Formationen KitKat und Shallter für besondere Akzente.

Die Band Kuseler Shallter bei ihrem ersten Auftritt überhaupt. Von links: Kevin Carter, Nino Rappin und Sebastian Brust. Foto: Eric Sayer

Katrin Meier, die sich KitKat nennt, ist im Kuseler Kinett längst keine Unbekannte mehr, trat diesmal nicht solo, sondern im Trio mit Moritz Grosch (Schlagzeug) und Simon Hensch (Bass) auf. Die drei Kommilitonen der Musikhochschule Mannheim präsentierten eine kreative Mischung verschiedenster Stilrichtungen. Ihr sogenanntes Genre Bending – von ihnen selbst als „etwas sehr Experimentelles“ beschrieben – kam beim Publikum gut an.

KatKit (Katrin Meier) trat erstmals im Kinett im Trio auf. Foto: Eric Sayer

Für die noch junge Formation Shallter hingegen war es eine Premiere: Nino Rapin (Bass, Gesang), Kevin Carter (Gitarre, Gesang) und Sebastian Brust (Schlagzeug) standen erstmals gemeinsam auf der Bühne. Die Band, die sich am 17. August 2024 gründete, beschreibt ihre Musik als Mischung aus Grunge bis Neo-Psychedelic. Nach der ersten Demoaufnahme im Dezember 2024 und intensiven Proben verfügt sie bereits über ein umfangreiches Repertoire. Beim Festival musste sie ihr Set jedoch auf 45 Minuten begrenzen – wie alle anderen Bands auch.

Die Nu-Jazz-Formation Golle.BLK feierte ebenfalls ihr Live-Debüt. Dank der Nutzung des ehemaligen Kinosaals sowie eines Nebenraums konnten die Auftritte nahezu ohne Pausen stattfinden.

Am Samstag eröffnete die Nu-Jazz-Band Golle.BLK den Konzertabend. Foto: Eric Sayer

Das Publikum wurde durchgehend unterhalten und zeigte sich sichtlich begeistert. Internationale Acts wie One Sentence Supervisor aus der Schweiz und die Londoner Band Pynch traten an beiden Abenden auf und unterstrichen den vielfältigen Charakter des Festivals.

Musikalisch reichte die Bandbreite von Jazz und Indie Pop über Nu-Jazz bis hin zu einem energiegeladenen Grunge-Pop-Inferno – ganz im Sinne des Festivalmottos: ein musikalischer Dschungel voller Überraschungen.