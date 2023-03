Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit mehr als 20 Jahren will Kusel seine Feuerwache neu bauen, weil eine Modernisierung am jetzigen Standort nicht möglich ist. Seit rund zwei Jahren gilt das frühere Molkerei-Gelände in der Lehnstraße als gesetzt für einen Neubau. Doch jetzt könnte es nach RHEINPFALZ-Informationen plötzlich ein anderer Standort werden: das Raiffeisengelände.

Die Fakten: Vor gut zwei Jahren konzentrierte sich die Verbandsgemeinde – nach inzwischen jahrzehntelangem Ringen und Suchen – auf das Grundstück in der Lehnstraße,