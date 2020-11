Der Gemeinderat hat nach längerer Diskussion die Entscheidung vertagt, digitale Daten zu Versorgungsleitungen an die Informationsstelle des Bundes zu übermitteln. Die Angaben sollten in den Infrastrukturatlas des Bundes einfließen. Ortsbürgermeister Andreas Lutz hatte das Schreiben der Behörde an die Ratsmitglieder verteilt. Der Gemeinderat sah sich überfordert, dem Wunsch gerecht werden zu können. Daher wurde die Entscheidung vertagt.

Zur Sanierung des Hangrutsches in der Nähe des Mauerwegs erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 59.000 Euro, teilte Lutz mit.

Weil alle Veranstaltungen in der Gemeinde abgesagt sind, wird die Feuerwehr zu St. Martin am 14. November gegen 18 Uhr Kindern, die sich bis dahin angemeldet haben, die Martinsbrezel ins Haus bringen.

Obgleich zur Einwohnerfragestunde keine Anfragen eingegangen waren, informierte Lutz über vier Schreiben von Einwohnern, von denen er einige bereits beantwortet habe.