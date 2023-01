Knapp zweieinhalb Stunden war am Donnerstagabend auf der B270 bei Wolfstein kein Durchkommen. Grund war ein Unfall im Bereich des Landesbetrieb Mobilitäts, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, überholte ein 18 Jahre alter Autofahrer auf regennasser Fahrbahn mehrere andere Fahrzeuge. Allerdings kam ihm ein Transporter entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 18-Jährigen gegen einen zuvor überholten Lastwagen geschleudert. Der Transporter wurde bei dem Unfall derart gegen die Leitplanke gedrückt, dass die linke Vorderachse herausriss, teilte die Polizei weiter mit. Der Fahrer des Transporters schlug die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein und konnte sich so aus dem Unfallauto befreien. Beide Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Führerschein des jungen Mannes wurde von der Polizei noch an der Unfallstelle sichergestellt.