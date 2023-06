Am Mittwochvormittag geriet eine Pfanne mit Essen in der Roßbacher Straße in Wolfstein in Brand. Dem Wohnungsinhaber gelang es nicht, ein Ausbreiten der Flammen und ein Übergreifen auf den Herd zu verhindern. Die angerückten Einsatzkräften der Feuerwehr konnten den Brand allerdings löschen. In der Küche entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.