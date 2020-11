Im Fall der beiden mutmaßlichen Einbrecher, die am 19. März in Altenglan in ein Wohnhaus eingedrungen sein und die Bewohnerin bedroht und beraubt haben sollen, vermeldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Die beiden Männer stehen außerdem im Verdacht, mit der gestohlenen EC-Karte der 57-Jährigen anschließend an einem Geldautomaten in Baumholder Bargeld vom Konto der Frau abgehoben zu haben. Beim zweiten Versuch an einem Automaten in Freisen waren sie gescheitert und die Karte war eingezogen worden. Mit den Bildern aus den Überwachungskameras gingen die Ermittler Anfang April an die Öffentlichkeit – und bekamen viele Hinweise, die sie auf die Spur der Täter führten. Nach Angaben der Polizei wurde einer der beiden Tatverdächtigen im Landkreis Birkenfeld ausfindig gemacht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei Beweismaterial sichergestellt worden, das den Verdacht gegen ihn erhärtete. Bei seiner Vernehmung habe der 24-Jährige eingeräumt, einer der Männer auf den Bildern zu sein. Weitere Angaben zur Sache machte er laut Polizei aber nicht. Als sein mutmaßlicher Komplize wurde ein 29-jähriger Mann ermittelt. Er habe jedoch kurz nach der Tat Deutschland verlassen und halte sich bis zum heutigen Tag im Ausland auf. In seinem Fall dauern die Ermittlungen noch an. Gegen den 24-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern inzwischen Anklage erhoben. Das Amtsgericht Kaiserslautern habe nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.