Noch ist ein Baugerüst auf dem Marktplatz zu sehen. „Die Arbeiten schreiten jedoch stetig voran“, sagt der Erste Beigeordnete Uwe Klein. „Aber das Ganze hätten wir uns sicherlich etwas schneller gewünscht.“ Es sei zu einigen Verzögerungen gekommen, der Bauplan musste angepasst werden. Bis zum Waldmohrer Marktplatzfest am 13. und 14. Juni werde alles fertig sein – dann wird die Bühne dringend gebraucht. Laut ursprünglichen Planungen hätte die Überdachung bereits im Laufe des Jahres 2025 die Bühne und alle, die sich auf ihr bewegen, vor Regen und Sonne schützen sollen.

Das neue Flachdach, eine Metallkonstruktion mit Holz als Unterbau, wird das bisherige Sonnensegel ersetzen. Dieses war bei der Marktplatzumgestaltung installiert worden, hatte sich aber als nicht besonders nützlich und wenig praktikabel herausgestellt. Es musste ersetzt werden. Das neue, stabile Dach ruht auf vier Stützpfosten; in den fünften Pfosten, einen Funktionsträger, wird eine Stromleitung integriert. Die Pfosten können – bei Bedarf – mit einem Witterungsschutz aus Gazestoff ausgestattet werden, der leicht zu installieren und wieder abzunehmen ist.