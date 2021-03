Warmer Geldregen aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat gleich mehrere Projekte im Kreis Kusel mit Förderung bedacht. In Waldmohr fließen 770.000 Euro Zuschuss in die Sanierung der Kulturhalle, weitere 330.000 Euro vom Bund gibt es für die Rothenfeldhalle. Die Gymnastikhalle in Altenglan wird aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur sogar mit 1,23 Millionen Euro bezuschusst. In allen drei Fällen handelt es sich um 90 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Andere Projekte aus dem Kreis wie die millionenteure Sanierung der Sporthalle Pfeffelbach, die ebenfalls für das Programm angemeldet waren, gingen leer aus.