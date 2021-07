Quartierskonzepte und Nahwärme sollen die Zukunft der Energieversorgung im Kreis Kusel sein. Darüber hat Vera Schumann, Klimaschutz-Managerin des Kreises, gemeinsam mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz bei drei Info-Veranstaltungen 27 Gemeinde-Vertreter informiert. Der Anteil an Öl- und Gasheizungen liegt im Kreis mit mehr als 90 Prozent über dem Bundesdurchschnitt und biete somit großes Potenzial für eine Umstellung der Wärmeversorgung auf Erneuerbare Energien, so Schumann. Die Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch die Einbindung lokaler Dienstleister und Ressourcen wie Holz aus dem kommunalen Forst biete sich zudem an. Vertreter der Stadtwerke Kusel und der Gemeinde Wahnwegen, die derzeit ein Quartierskonzept erstellt, gaben einen Einblick in die Praxis vor Ort.