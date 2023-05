Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem Einsatz müssen Feuerwehrleute ihre Kleidung wechseln, bevor sie zurück an die Wache fahren. Das geschieht im Oberen Glantal noch mitten auf der Straße. Ein neues Fahrzeug soll bald Abhilfe schaffen.

Wo man auch hinsieht in dem großen Raum, schaut man auf Feuerwehrkleidung. In einer meterlangen Reihe hängen auf der linken Seite schwarze Einsatzjacken mit gelben Reflektor-Streifen an einem