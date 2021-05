Wie viele Bienen leben in einem Bienenstock? Wie viele Eier legt eine Bienenkönigin? Wie lange lebt eine Honigbiene? Antworten auf diese und viele weitere interessante Fragen bekommen Besucher beim Bienenzuchtverein Kohlbachtal.

Auf seinem Gelände Am Schächel, mitten im Wald zwischen Altenkirchen und Breitenbach gelegen, haben Vereinsmitglieder einen Bienenlehrpfad konzipiert – passend zum Weltbienentag am Donnerstag. Auf neun großen, überdachten Schaukästen wird über das Leben der Honigbiene informiert. „Es ist noch nicht alles fertig“, sagt Vorsitzender Hans Jürgen Haas. Aber viel fehlt nicht mehr. Der Gehweg entlang der Schautafeln wird noch mit natürlichem Material aufgefüllt und eine Sitzgruppe installiert. Immerhin liegt das Bienengelände weit außerhalb der beiden Ortschaften direkt am Kirschenland-Wanderweg. Da sollten Besucher auch eine Möglichkeit zum Ausruhen haben.

Aha-Effekte garantiert

Wer dort zu Fuß unterwegs ist, sollte sich die Zeit nehmen für den kleinen Abstecher zum nahe gelegenen Bienenlehrpfad. Dort kann man seine Kenntnisse über eines der wichtigsten Nutztiere, die Honigbiene, auffrischen oder erweitern. Aber es geht nicht nur um die Honigbiene. Lehrreiches erfährt der Besucher auch über Wildbienen und Hummeln, die eine ebenso wichtige Rolle für die Natur spielen wie die Honigbienen. Aha-Effekte sind beim Rundgang garantiert.

„Wir möchten den Menschen die Natur etwas näher bringen und ein Gefühl für Insekten vermitteln“, beschreibt Vorsitzender Haas die Motivation, in vielen Stunden Arbeit diesen Parcours anzulegen. Dirk Zander, der zweite Vorsitzende, habe die überdachten Holzgestelle gezimmert, mit seiner Ehefrau, sagt Haas, habe er die Gestelle installiert. Neun Stück sind es, die bereits zur Hälfte mit Schautafeln bestückt sind. „Auf die Rückseiten kommen auch noch Tafeln“, ergänzt Haas. Und so ganz nebenbei werde das Imkergelände durch den Lehrpfad auch noch aufgewertet. Ein schöner Nebeneffekt, freut er sich.

In den 1950er Jahren hat die Gemeinde Altenkirchen dem Verein das Gelände zur Verfügung gestellt. Jüngst habe die Gemeinde für die Umzäunung dem Verein sogar einen Zuschuss gewährt, erzählt der Vorsitzende. Ohne finanzielle Hilfe von außen hätte der Verein den Lehrpfad allerdings nicht anlegen können. Wirtschaftlich ist der 74 Mitglieder zählende Verein nämlich nicht gerade auf Rosen gebettet. Da ist jede Hilfe willkommen.

Das Leader-Programm der Europäischen Union kam da gerade recht und hat dem Verein 1500 Euro beschert, schildert Haas. Nachdem die Bewilligung für den Bienenlehrpfad im vergangenen Jahr auf dem Tisch lag, habe man begonnen Material zu kaufen. „Wir haben erstmal vorfinanziert. Nach Vorlage der Rechnungen fließt dann das Geld“, schildert Haas. Spenden von anderen Vereinen seien ebenfalls eingegangen. „Wir werden noch eine Tafel mit all den Spendernamen aufstellen“, sagt der Vorsitzende.

Seit 2019 steht Haas an der Spitze des Vereins, erst vor drei Jahren ist er Imker geworden. Das aber gleich mit Leidenschaft. In zahlreichen Seminaren hat er sich derweil fortgebildet, ist inzwischen Bienen-Seuchensachverständiger im Verein und Wildbienenbotschafter beim Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Mainz.

Der Bienenlehrpfad ist für die Mitglieder ein aufwendiges Projekt. Aber dabei will es Haas nicht bewenden lassen. Um das Vereinsgelände weiter auf Vordermann zu bringen, soll das ältere Häuschen, in dem die Mitglieder einst die Honigwaben schleuderten, zum Imkermuseum umfunktioniert werden. Besucher sollen Einblick in den Arbeitsalltag eines Imkers nehmen können.

Kein Bienenfest

Mehr Öffentlichkeitsarbeit will Haas betreiben. Schulen und Kindergärten will er einladen und über das faszinierende Wesen Honigbiene informieren. Am Rande des Bienenlehrpfades gibt es dafür ein interessantes Anschauungsobjekt, das in etwa drei Metern Höhe an einem Baum hängt. Es ist eine Klotzbeute, die ein Vereinsmitglied dort befestigt hat – ein ausgehöhlter Stamm, in dem ein Bienenvolk lebt. An der Seite gibt es ein Fenster, durch das die Bienen beobachtet werden können. Es gibt also viel zu sehen auf dem Vereinsgelände Am Schächel. Haas hofft, dass die Corona-Lage Besuche auch wieder ermöglicht. Mit dem Bienenfest wird es dieses Jahr jedenfalls wieder nichts werden. Damit hat sich Haas abgefunden. „Dann eben nächstes Jahr wieder“, sagt er zuversichtlich lächelnd.