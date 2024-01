Dass Friedhofsgebühren günstiger werden, das hört man wohl nicht alle Tage. In Konken ist das zumindest für eine Bestattungsform der Fall. Im Gegenzug werden andere Arten der Beisetzung deutlich teurer.

Einer Aufstellung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan (VG) zufolge sind die Friedhofsgebühren in Konken seit 1990 kontinuierlich erhöht worden. Vor über 30 Jahren kostete ein Reihengrab für Särge noch 150 Mark, ein Urnengrab war für 100 Mark erhältlich. Vor knapp zehn Jahren wurden die Gebühren zuletzt erhöht: Seither sind für ein Reihengrab (Erdbestattung) 200 Euro fällig, ein Urnen-Reihengrab kostet 180 Euro.

In den vergangenen Jahren hat sich die Friedhofskultur gewandelt. Es gibt deutlich mehr Urnenbestattungen, zudem kamen neue Bestattungsarten hinzu – darunter fallen etwa Rasen-Reihengräber, Urnen-Rasengräber und anonyme Bestattungen im Urnenreihengrab. Für eine Sargbestattung im Rasen zahlten die Konker bislang 2400 Euro, eine Rasen-Urnenbestattung kostete 1800 Euro. Die hohen Kosten erklären sich dadurch, dass die Gemeinde für diese Gräber die Pflege übernimmt. Konkret wird über eine Platte mit den Namensdaten im Boden gemäht.

Anonyme Urnenbestattungen deutlich teurer

Die Rasenbestattungen werden nun deutlich günstiger: Statt 2400 Euro für eine Sargbestattung werden künftig nur noch 1800 Euro fällig. Die Urnenbestattung im Rasen kostet künftig 1200 Euro. Zugleich wird der neuen Satzung zufolge die Ruhezeit von 30 auf 20 Jahre herabgesetzt. Laut Ortsbürgermeister Christian Gießler sind viele Gräber, die älter als 20 Jahre sind, auf dem Friedhof in einem weniger gepflegten Zustand. Daher habe sich der Gemeinderat für die kürzere Liegezeit ausgesprochen. Eine längere, dann wiederum gebührenpflichtige Ruhezeit sei auf Wunsch aber weiterhin möglich.

Teurer werden anonyme Urnen-Bestattungen im Rasen. Der Preis wird von 400 auf 1200 Euro verdreifacht. Laut Verbandsgemeindeverwaltung hat es in den vergangenen drei Jahren drei dieser Bestattungen gegeben. Teurer werden auch die normalen Urnenreihengräber. Für diese müssen Hinterbliebene nun mehr als doppelt so viel zahlen, statt 180 künftig 400 Euro. Ähnlich stark angehoben werden die Preise für Sarg-Reihengräber: Sie steigen von 200 auf 500 Euro. Vereinfacht wird in der Gebührenordnung die Nutzung der Leichenhalle, für die künftig pauschal 300 Euro fällig werden.

Der Gemeinderat beschloss die neuen Gebühren einstimmig. Zuvor hatten die Ratsmitglieder die von der VG vorgeschlagenen Gebühren in beide Richtungen abgemildert. Die Kalkulation der Verwaltung mit dem Ziel, den Friedhof kostendeckend zu betreiben, schien manchem Ratsmitglied übertrieben. Gegenüber Bürgern, die erst vor kurzem hohe Preise bezahlt hatten, sei es ungerecht, die Gebühren nun extrem zu verändern, sagte Beigeordneter Robin Emrich.