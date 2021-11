Die Corona-Fallzahlen klettern und klettern. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 23 bekannte Neuinfektionen. Im Landkreis sind aktuell 337 Personen mit dem Virus infiziert.

156 der Infizierten kommen aus dem Oberen Glantal, 94 aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 87 aus Lauterecken-Wolfstein. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 2960 Menschen infiziert. 73 Personen sind mit oder an Corona gestorben.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt von 215 auf 221,7. Maßstab für Schutzmaßnahmen ist ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz aber nur noch die „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ – die Anzahl der neu aufgenommenen Hospiltalisierungsfälle mit Covid-19-Erkrankungen je 100.000 Einwohner. Sie wird für die gesamte Westpfalz erhoben und liegt bei 4,5.

2G für über 18-Jährige

Die ab Mittwoch gültige neue Corona-Verordnung des Landes sieht die Einführung der 2G-Regel für über 18-Jährige ab einer Hospitalisierungs-Inzidenz von 3 vor. Nur noch Geimpfte oder Genesene dürfen zum Beispiel Gaststätten, Hotels, Museen, Hallenbäder oder Saunen betreten. Auch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind für Ungeimpfte tabu. Selbst ein negativer Test befreit sie nicht von dem Verbot.

Kontrollen des Ordnungsamtes

Die Kreisverwaltung Kusel konnte am Dienstag noch keine Auskunft darüber geben, in wie weit die Vorgaben kontrolliert werden. „Wir wussten ja selbst nicht, was in der neuen Corona-Verordnung steht“, sagte Kreissprecherin Karla Hagner. Grundsätzlich sei jeder Veranstalter oder Betreiber selbst für die Einhaltung der Regeln bei sich verantwortlich. Das Ordnungsamt werde allerdings auf jeden Fall stichpunktartige Kontrollen machen.

In Schulen wird es künftig zwei anlasslose Tests pro Woche geben. Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht auch am Platz in den weiterführenden Schulen.