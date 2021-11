Am Montag machte einer der sechs rheinland-pfälzischen Impfbusse in Wolfstein zwischen 8 und 16 Uhr Station – mit großer Resonanz. In der Nähe des Rathausplatzes nutzten 252 Bürger die Möglichkeit, sich von einem Impfteam ohne Termin mit dem Impfstoffen Biontech oder Johnson & Johnson gegen Corona impfen zu lassen. „Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“, so wirbt der Impfbus. In Wolfstein bildeten sich zeitweise lange Schlangen, so dass es schon eine Weile dauerte. Die Zahl der Impfungen sei in den letzten Wochen stark angestiegen, „seit die Maßnahmen verschärft wurden“, berichtet Impfteamleiter Siggi Nurmuhamed. Nächster Halt im Landkreis Kusel ist nach dem derzeitigen Stand erst am Mittwoch, 17. Januar, auf dem Kuseler Messeplatz.