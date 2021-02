Nach über zehn Jahren hat die Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung einige Gebäude der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, darunter Schulen, Turnhallen und die Mensa, einer Gefahrenverhütungsschau unterzogen.

Diese Prüfungen erfolgen gewöhnlich alle drei Jahre in Versammlungsstätten, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Vorschriften anzupassen. Bei dieser Prüfung sind nun zahlreiche bauliche Veränderungen und Ertüchtigungen des Brandschutzes auf den aktuellen Stand gefordert worden.

Drei Ingenieurbüros sollen nun gemeinsam und zügig die komplexen Maßnahmen abarbeiten. Gestartet wurde mit den Gebäuden des Schulareals in Wolfstein, konkret der Grundschule, der Realschule Plus, der Mensa sowie der Schulturnhalle. Für die Sanierung wird in diesem Bereich mit Baukosten von rund 166.000 Euro und einem Ingenieurhonorar in Höhe von 92.000 Euro gerechnet. Die Verwaltung soll die Finanzierung über den Haushalt 2021/22 sicherstellen.

Im nächsten Schritt die Grundschulen

Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, die Ertüchtigung und Mängelbeseitigung am Schulstandort Wolfstein. Weitere Gebäude sollen nach Dringlichkeit durch die Ingenieurbüros abgearbeitet und entsprechend saniert werden. Darunter fallen die Grundschulen Jettenbach, Lauterecken, Nußbach und St. Julian sowie die Turnhalle in Odenbach, falls sie weiterhin in der Verantwortlichkeit der VG liegt.