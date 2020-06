Insgesamt 20.400 Euro hat die Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland an mehrere Vereine und Einrichtungen in der Region ausgeschüttet. Förderschwerpunkt war in diesem Jahr nach Angaben der Stiftung das traditionelle Brauchtum in der Region. Demnach werden sieben Vereine, die sich für die Ausbildung von Tanzgarden und Tanzgruppen engagieren, mit jeweils 1.000 Euro gefördert.

Im einzelnen seien dies der Altenglaner Carneval Verein, die TSG Bosenbach, der Breitenbacher Carnevalsverein „de 11.11“, der Karnevalverein Kusel, der Heimat- und Kulturverein Lauterecken, „Die Wackepicker“ Rammelsbach und der Turnverein Ulmet.

Desweiteren erhalte in Ruthweiler die im Besitz der Gemeinde befindliche Lutherbibel aus dem Jahr 1846 mit Mitteln der Sparkassenstiftung einen neuen Ledereinband. Unterstützt werde außerdem die Anschaffung von Trompeten für die Bläserklasse des Veldenz-Gymnasiums Lauterecken und die Paul-Moor-Förderschule in Kusel erhalte Mittel zur Finanzierung einer professionellen Musiklehrkraft, die den Fortbestand der Schulband für ein weiteres Schuljahr sichere.