Aufgrund einiger Baustellen kommt es in den Herbstferien bis zum 24. Oktober zu Änderungen und Verspätungen im Linienverkehr. Wie die DB Regio Bus Mitte GmbH mitteilt, sind davon unter anderem die Linien 277 und 297 betroffen. Auf diesen Linien muss wegen der Sperrung der Landesstraße zwischen Kusel und Haschbach eine Umleitung über Rammelsbach gefahren werden. Deshalb könne die Haltestelle am Fachmarktzentrum in Kusel nicht mehr bedient werden. Stattdessen soll die Haltestelle am Bahnhof genutzt werden. In Haschbach werde in der „Alte Kuseler Straße“ eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, da die Haltestelle in der Ortsmitte nicht aus allen Richtungen angefahren werden könne. Außerdem betroffen ist die Ortsdurchfahrt von Heinzenhausen, die in Richtung Hohenöllen gesperrt ist. Hier soll auf das Zugangebot zurückgegriffen werden. Ebenfalls gesperrt ist die Ortsdurchfahrt von Steinbach. Im ersten Bauabschnitt diese Woche könne die Linie 285 von Börsborn kommend über Steinbach nach Brücken fahren. In Steinbach werden laut Mitteilung Ersatzhaltestellen aufgestellt, die von einigen Fahrten der Linie 285 bedient werde. Die Aushänge an den Haltestellen geben darüber genauer Auskunft. Wie es im zweiten Bauabschnitt in der zweiten Ferienwoche weitergeht, will das Unternehmen noch mitteilen.