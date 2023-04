Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Rechenfehler oder ein Messfehler, eine kaputte Sicherung und ein Rohr, das längst nicht mehr da liegen dürfte: Das alles führte im Herbst 2021 zu einem großen Schaden für die Umwelt. 5000 bis 9000 Liter Heizöl liefen in einen Bach.

An einem Samstag im Oktober stank es in einem Dorf im Westen der Westpfalz nach Heizöl. Der Geruch kam vom Bach her. Auf diesem stand Öl in erheblicher Menge. Die Feuerwehr errichtete